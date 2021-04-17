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Общество

18 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро» и «Востокэлектро».

1
Бишкек
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Киевской, проспекта Чуй.
2
Ошская область

  • 8.00-17.00 — сельские управы Юсупова, Анарова, села Заправка, Айбек, Котормо, Кашкалдак, Барын, Ак-Чабуу, Кырк-Кол, Жатан, Атамерек, Осор, Калдай, Перевал, Тут-Зар, Мундуз, Гулистан, Кызыл-Сай, Айырма, Вахым, Коен, Жангактаги.

3
Баткенская область
  • 8.00-17.00 — Баткен (улицы Турмаматова, Раззакова, Салихова, Садыкова, Султанмурата, Минбашы), сельская управа Пулгон.
4
Иссык-Кульская область
  • 12.00-19.00 — села Тамга, Тосор, Барскоон, Ак-Терек, Жаргылчак, Жениш, Саруу, Дархан, Кызыл-Суу, Чон-Кызыл-Суу, Оргочор, Светлая Поляна, Тилекмат, Джети-Огуз, Кабак, Чырак, Ырдык, Мундуз, Ак-Добо.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190408/
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