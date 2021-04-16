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Общество

17 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

 Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро» и «Востокэлектро».

1
Бишкек
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Фрунзе, Раззакова, Абдумомунова.
2
Чуйская область
  • 9.00-17.00 — село Лебединовка (улицы Комсомольская, Мичурина, Чкалова, Набережная, Калинина, Кирова, Луганская, Северная, Садовая, Зеленая, проспекты Победы, Ленина).
3
Ошская область

  • 8.00-17.00 — сельские управы Юсупова, Анарова, Кыргыз-Ата, Кенеш, Зулпуев, Исанов, Кок-Бел, Папан, Керме-Тоо, села Алмалык, Жданов, Ак-Терек.

4
Баткенская область
  • 8.00-17.00 — город Кызыл-Кия (села Караван, Жин-Жиген, 1-й микрорайон, улицы Асаналиева, Султанова, Ленина, Советская, Комсомольская, Новая, Нооруз, Масалиева, Маркса, Хрипченко, Жусубалиева, Маяковского, Октябрьская, Дехканская, Кыргызстан, Интернациональная, Едренкина, Матросова, 8 Марта).
5
Иссык-Кульская область
  • 12.00-19.00 — села Тамга, Тосор, Барскоон, Ак-Терек, Жаргылчак, Жениш, Саруу, Дархан, Кызыл-Суу, Чон-Кызыл-Суу, Оргочор, Светлая Поляна, Тилекмат, Джети-Огуз, Кабак, Чырак, Ырдык, Мундуз, Ак-Добо.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190406/
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