Вместо туалета ведро. Правозащитники об условиях в ИВС Джалал-Абада

Правозащитники и сотрудники Национального центра по предупреждению пыток проинспектировали ИВС УВД Джалал-Абада.

По их словам, условия в местах заключения остаются ужасающими. «Во многих камерах отсутствуют элементарные условия, такие как туалет, канализация, вода. Камеры находятся в подвальном или полуподвальном помещениях, туда не попадает свет, даже искусственный. Отсутствуют комнаты для свиданий. Задержанные ютятся на крохотной площади, кормят их на 86 сомов в сутки», — отмечают правозащитники.

Они напоминают, что в ИВС задержанные по закону не должны находиться больше 48 часов. «Но они там содержатся годами», — отмечают правозащитники.

Они добавили: ситуация не меняется годами. Причина в том, что в Джалал-Абаде нет СИЗО.