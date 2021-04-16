ВОЗ выразила обеспокоенность нехваткой новых эффективных антибиотиков

Ни один из 43 антибиотиков, находящихся сейчас на стадии клинических испытаний, не решает в полной мере проблему устойчивости самых опасных в мире бактерий к противомикробным препаратам. Об этом сообщают «Новости ООН» с ссылкой на новый доклад ВОЗ.

В документе отмечается, что специалисты так и не смогли разработать принципиально новые, эффективные антибактериальные средства. По словам помощницы Генерального директора ВОЗ Ханан Балхи, это усугубляет проблему устойчивости к противомикробным препаратам и ставит под угрозу нашу способность успешно лечить бактериальные инфекции.

Почти все новые антибиотики, которые появились на рынке в последние десятилетия, — это лишь разновидности тех классов противомикробных препаратов, которые были открыты к 1980-м годам.

По прогнозам, устойчивость к новым антибактериальным средствам возникнет в кратчайшие сроки.

Авторы доклада отмечают, что на сегодня существует несколько многообещающих препаратов, находящихся на разных стадиях разработки. Однако из-за трудностей экономического характера, а также научных проблем в ходе разработки лишь часть из них в итоге попадет на рынок. В то же время невысокая окупаемость инвестиций в противомикробные препараты приводит к ограниченному интересу со стороны крупных частных инвесторов и фармацевтических компаний.