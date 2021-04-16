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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 138,8 миллиона, умерли более 2,9 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 794 тысячи 982 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 138 миллионов 851 тысяча 279 человек. Больше всего зараженных в США (31 миллион 495 тысяч 164), Индии (14 миллионов 74 тысячи 564), Бразилии (13 миллионов 746 тысяч 681), Франции (5 миллионов 248 тысяч 853), России (4 миллиона 622 тысячи 464), Великобритании (4 миллиона 396 тысяч 96), Турции (4 миллиона 86 тысяч 957), Италии (3 миллиона 826 тысяч 156), Испании (3 миллиона 396 тысяч 685), Германии (3 миллиона 110 тысяч 252), Польше (2 миллиона 642 тысячи 242), Аргентине (2 миллиона 629 тысяч 156) и Колумбии (2 миллиона 602 тысячи 719).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 79 миллионов человек. За сутки показатель вырос на 426 тысяч 24 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 984 тысяч 413. За сутки показатель вырос на 12 тысяч 874 человека. В том числе в США всего скончались 565 тысяч 283 человека, Бразилии — 365 тысяч 444, Мексике — 211 тысяч 213, Индии — 173 тысячи 123, Великобритании — 127 тысяч 438, Италии — 115 тысяч 937.

В Кыргызстане зарегистрировали 91 тысячу 374 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 333 тысячи 46, Узбекистане — 85 тысяч 730, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190322/
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