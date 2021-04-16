В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 2 тысячи 243 человека. Такие данные приводит Министерство здравоохранения и соцразвития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 173 пациента, в больницах — 1 тысяча 70. В том числе 35 человек — в крайне тяжелом состоянии, 248 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 757 человек (или 70,7 процента) — оценивают как средней тяжести, 30 находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 130 человек. В Бишкеке выписаны 87 человек, Чуйской области — 31, Ошской — 3, Иссык-Кульской — 5, Джалал-Абадской — 3, Баткенской — 1.

С начала марта 2020 года выздоровели 86 тысяч 621 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.