В Кыргызстане за сутки выявили еще 230 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Минздравсоцразвития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 131 случай, Оше — 3, Чуйской области — 70, Ошской — 3, Таласской — 1, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 12, Джалал-Абадской — 4, Баткенской — 2.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 91 тысячу 374 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.