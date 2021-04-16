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Общество
Сюжет: COVID-19

В марте заболеваемость COVID-19 в Кыргызстане выросла на треть

В марте число заболевших коронавирусной инфекцией по сравнению с февралем увеличилось на 33 процента. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

В ведомстве отмечают, что в марте в целом по республике, по данным Министерства здравоохранения и социального развития, зарегистрировано 2 тысячи 377 случаев заболевания COVID-19 и внебольничной пневмонией, при этом более половины (54 процента) — в Бишкеке.

При этом число заболевших в марте по сравнению с январем снизилось в 1,5 раза, когда было зарегистрировано 3 тысячи 421 случай.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190270/
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