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Общество

Жители Лейлека выступают против разработки золоторудного месторождения

Жители Лейлека выступают против разработки золоторудного месторождения «Апрель». Об этом 24.kg сообщили сельчане.

По их словам, представители компании на днях попытались возобновить работу на руднике.

«Накануне их трех сел собрались около 1 тысячи человек и выразили свой протест. Мы против, чтобы здесь вели разработку золота. Как известно, рудник находится вдоль реки — нашего источника питья и полива. Воду используют не только кыргызские, но и таджикские села. Это источник для 100 тысяч жителей четырех наших айыл окмоту, на 62 тысячи гектаров земли. Пусть разрабатывают месторождение, где нет экологической угрозы. В нашем регионе не только питьевой, но и поливной воды не хватает. Она для нас бесценна. Поэтому 21 миллион сомов, которые компания выплатила в местный бюджет, заморожены. В нашем веке можно найти и другие источники дохода для пополнения бюджета», — возмущены лейлекцы.

Напомним, лицензию на разведку месторождения «Апрель» компания «Апрельское Эй Зет Ай» получила в 2012 году сроком на десять лет. Тогда из-за протестов местных жителей работа была приостановлена.

«Компания намерена продолжить работу. Отметим, что у них лицензия только на разведку. О разработке речи нет. Местному руководству поручено провести разъяснительную работу среди жителей», — сообщили в полномочном представительстве правительства в Баткене.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190268/
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