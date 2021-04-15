Видео якобы похищения девушки. В милиции рассказали подробности

Милиция провела проверку по факту видео похищения девушки в районе аэропорта «Манас». Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

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Уточняется, что факт был зарегистрирован в ЕРПП. При проверке автомашины, зафиксированной на видео, милиционеры установили, что автомобиль марки Hyundai Sonata оформлен на гражданина Б. К. Сейчас им пользуется 22-летний Р. М., проживающий в Иссык-Атинском районе Чуйской области.

«Выяснилось, что 15 апреля на парковке аэропорта «Манас» в 01.50 между 22-летним Р. М. и его женой 23-летней Ж. А. произошла ссора на бытовой почве. В настоящее время супруги друг к другу претензий не имеют», — сообщили в ГУВД.

Ранее в Instagram распространили видео, где мужчина насильно заталкивает девушку в машину. Пользователи соцсетей предположили, что это очередное похищение человека.