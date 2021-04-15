Привившимся «Спутник V» разрешили посещать Словению без карантина и ПЦР-теста

Правительство Словении приняло решение принимать в страну привившихся вакциной против COVID-19 «Спутник V» без прохождения обязательного 10-дневного карантина, передает РИА Новости.

«Для пересечения границы без обязательного карантина на дому в дополнении к препаратам Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca добавляются вакцины «Спутник V», а также Johnson&Johnson. В случае двух новых вакцин требуется доказательство прививки против COVID-19 не менее, чем за 21 день до въезда в страну», — говорится в сообщении.

Отрицательный результат теста на коронавирус от привившихся требовать не будут. Они получат разрешение перемещаться между регионами страны, что ранее было под запретом.

С понедельника в Словении началось смягчение карантина, в том числе отменен комендантский час. Также школы перешли на очный формат обучения. Однако ношение масок в стране все еще требуется.