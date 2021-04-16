В Бишкеке 16 апреля небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +23 градуса. День увеличился до 13 часов 24 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 19.50. Полный календарь Орозо-2021 можете посмотреть здесь.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Отключение газа, света, воды

7.00-18.00 — жилмассив «Касым», микрорайон «Достук», отрезки улиц Профсоюзной, Кубаныч, Кайназаровой, Волковой, Лумумбы, переулок Темировский;

8.40-18.00 — отрезки улиц Кантемировской, Куликовской, проспекта Жибек Жолу;

9.00-17.00 — отрезки улицы Элебесова, переулок Зайсанский, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ойсул-Ата, Бердибаева, Чортекова, Кривоносова, Шаршенова);

9.00-18.00 — отрезки улиц Абаданова, Чон-Арык, жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Кара-Булак, Кызгалдак, Ала-Тоо);

9.30-17.00 — 10-й микрорайон, 14, отрезки улиц Жоон-Добо, Улук-Тоо, Арча-Гул, Бакыян, Энтузиастов («Заводской поселок»);

9.30-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Эркин-Тоо, Кожомкулова, 6, Шералиева), «Ынтымак», «Киргизия-1» (улицы Боз-Болток, Эркин-Тоо), «Мурас-Ордо», отрезки проспекта Чуй, улицы Уметалиева;

13.00-17.00 — отрезки улиц Магаданской, Куренкеева, бульвара Эркиндик.

У кого намечается той

Карамат Орозова

Родилась 16 апреля 1958 года в Баткенском районе Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша.

Гулкан Молдобекова

Родилась 16 апреля 1964 года в селе Кара-Ой Таласской области. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Состоялась премьера фильма «Алые маки Иссык-Куля»

В 1973 году состоялась премьера знаменитого фильма «Алые маки Иссык-Куля» кинорежиссера Болота Шамшиева. Кинокартину в прокате посмотрели 11,3 миллиона зрителей.

Главный герой фильма по имени Карабалта вступает в смертельную схватку с бандой контрабандистов опиума, которую возглавляет некий Байзак. В этой борьбе ему помогают советские пограничники, которые только недавно приступили к охране государственной границы.

Учреждена высшая государственная награда Кыргызстана — орден «Манас»

В 1996 году в Кыргызстане учреждена высшая государственная награда — орден «Манас».

Фото из интернета. Орден «Манас»

Им награждаются граждане за выдающийся вклад в защиту и укрепление государства и демократического общества, единства народа, приумножение экономического, духовного и интеллектуального потенциала страны. Имеет три степени. Награждение производится последовательно. Президент Кыргызстана может наградить граждан орденом «Манас» I степени, минуя награждение орденом «Манас» III и II степеней.

Курманбек Бакиев подписал заявление об отставке

Фото Reuters. Курманбек Бакиев

В 2010 году Курманбек Бакиев через девять дней после бегства из Бишкека подписал заявление об отставке с поста президента Кыргызстана. Соответствующее письмо за подписью бывшего главы государства сначала получено новыми властями по факсу. Затем посол Казахстана передал представителям временного правительства Кыргызстана оригинал заявления Курманбека Бакиева об отставке.

Всемирный день голоса

Праздник, идея отмечать который появилась в конце 1990-х годов, посвящен феномену голоса человека и его роли в жизни людей.

Инициатором учреждения международного праздника выступила Американская академия отоларингологии.

Цель учреждения Международного дня голоса — привлечение внимания врачей-специалистов, а также всех людей на Земле к феномену человеческого голоса — дару, позволяющему людям общаться, выражать свои эмоции и чувства, радовать красотой звучания.

Люди, которые меняли мир

Родился Асан Мамбеталиев

Родился 16 апреля 1924 года в Чолпон-Ате. Герой Социалистического труда.

Демобилизовавшись из Вооруженных сил в 1949-м, окончил курсы шоферов и с тех пор работал в рыбачинском отделении «Автовнештранса».

За высокие трудовые достижения по итогам семилетнего плана (1959-1965) награжден орденом Трудового Красного Знамени. Производственные задания восьмой пятилетки (1966-1970) выполнил на 120 процентов. В 1971 году вступил в КПСС.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 мая 1971-го за выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилетнего плана по перевозкам народнохозяйственных грузов и пассажиров, строительству и содержанию автомобильных дорог, Асану Мамбеталиеву присвоено звание Героя Социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».

Депутат Верховного Совета Киргизской ССР 7-го и 8-го созывов (1967-1975).

Умер в 1989 году.

Родился профессор Владимир Плоских

Фото lib.krsu.edu.kg. Владимир Плоских

Родился 16 преля 1937 года в Акмолинске (Казахская ССР). Доктор исторических наук, профессор, академик Национальной академии наук КР, дважды лауреат Государственной премии КР в области науки и техники, заслуженный деятель науки КР.

Ведущий ученый-историк и археолог, внесший значительный вклад в развитие исторической науки республики. Опубликовал более 300 научных и научно-популярных трудов, в том числе 30 монографий и учебников.

Под его руководством проводятся подводные археологические исследования на Иссык-Куле.

Много сил и энергии отдает работе со студентами, аспирантами и докторантами.

Автор учебников и учебных пособий, в том числе научно-популярной иллюстрированной энциклопедии «Наш Кыргызстан».

Куда сходить Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева приглашает на спектакль «Кызыл алма» («Красное яблоко»).

Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».

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