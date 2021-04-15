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Общество

16 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 7.00-18.00 — жилмассив «Касым», микрорайон «Достук», отрезки улиц Профсоюзной, Кубаныч, Кайназаровой, Волковой, Лумумбы, переулок Темировский;
  • 8.40-18.00 — отрезки улиц Кантемировской, Куликовской, проспекта Жибек Жолу;
  • 9.00-17.00 — отрезки улицы Элебесова, переулок Зайсанский, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ойсул-Ата, Бердибаева, Чортекова, Кривоносова, Шаршенова);
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Абаданова, Чон-Арык, жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Кара-Булак, Кызгалдак, Ала-Тоо);
  • 9.30-17.00 — 10-й микрорайон, 14, отрезки улиц Жоон-Добо, Улук-Тоо, Арча-Гул, Бакыян, Энтузиастов («Заводской поселок»);
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Эркин-Тоо, Кожомкулова, 6, Шералиева), «Ынтымак», «Киргизия-1» (улицы Боз-Болток, Эркин-Тоо), «Мурас-Ордо», отрезки проспекта Чуй, улицы Уметалиева;
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Магаданской, Куренкеева, бульвара Эркиндик.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-12.00 — села Лебединовка (улицы Тянь-Шанская, Мичурина, Токмакская, Калинина, Угловая, Манаса, 22 га, Нарынская, Бокомбаева, Таласская, Узгенская, Чуйская, Колхозная, Родниковая, Каджи-Сайская, Кирова, Луганская, Чапаева, Кузнечная, Ошская, проспекты Победы, Ленина, переулок Школьный);
  • 10.00-15.00 — села Байтик (улицы Суюмбаева, Эшмамбет, Исмаилова, Ала-Арчинская, Школьная, здание айыл окмоту);
  • 9.00-17.00 — села Арашан, Чункурчак, Татыр, II отделение, Ленинское (улицы Алма-Атинская, Проектируемая, ПМК-3, Набережная, Мостовая), Мыкан (улица Линейная), Ленинское (улицы Алма-Атинская, 392, 394, 481, Восточная, Виноградная), Аламедин (улицы Набережная, 141, 143, 145, 147, 149, 151а), Кок-Жар (улицы Нурманбетова, Табылды у. А.), Нижняя-Ала-Арча (улицы Тихая, 6, 6а, 8), Маевка (улицы Набережная, Полевая, 14б);
  • 11.00-17.00 — села Аламедин (улицы Фабричная, Чугуева, Логвиненко);

Сокулукский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Новопавловка (улицы Корсаковых, Луговая, Степная, Проектируемая, Свердлова, Северная, Ак-Ордо, переулок Северный, тупик Корсаковых, контур 540), Военно-Антоновка (улицы Советская, Кирова);
  • 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Набережная, Московская), Арал (улица Картамбаева), Манас (улицы Западная, Пионерская, Широкая, Комсомольская, Степная, Тупиковая, Совхозная, Зеленая, Мира), Джаны-Джер (улицы Школьная, Правды, Молодая Гвардия);
  • 9.00-10.30 — село Сокулук (улицы Фрунзе, Степная, Кумкечуу);
  • 16.00-18.00 — село Арал (улицы Чолпон, Береке, Дальний Арал, Джумаральская);
  • 9.00-16.00 — село Комсомольское (улицы Раздольная, Западная, Северная, Карасуйская, Восточная, Новая, Садовая, Чуйская);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Предтеченка (кошары), Садовое (улица Крупская), Беловодское (улица Карла Маркса), Бала-Айылчы (улица Гагарина);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Комсомольская, Пограничная, Агрономическая, Панфилова, Громовой, Суворова, Фрунзе, Учительская, Ананьева, Молодежная, Алексеевка, Киевская, Фурманова, Достоевского, Калинина, Центральная, Первомайская, Есенина), села Алексеевка (улицы Первомайская, Чапаева), Эриктуу (улица Центральная);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кюрпюльдек (улица Канкожоева), Эркин-Сай (улица Тоголока Молдо);

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Кант (1-й микрорайон, 1-7, 12, 17), села Дмитриевка (УОС), Новопокровка (улицы Мичурина, Строительная);

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Юрьевка, Ивановка, Тельман, Дружба;

Чуйский РЭС

  • 9.00-16.00 — села Мээнеткеч, Алга, Кызыл-Аскер, Бурана;

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Каинды (улица Токомбаева), Чым-Коргон (улицы Казакбаева, Чолпон), Боролдой (улица Ленина), Кызыл-Суу (улица Ленина), Живпром.
3
Ошская область

  • 8.00-17.00 — города Узген (часть), Ош (улицы Шакирова, Касымова, Ташкентская, Прядильная, Некрасова, Бадыгина, Спортивная), Кара-Суу (улицы Ленина, Айтиева, Азимова, Коммунистическая, Нурахунова), села Колдук, Кызыл-Тоо, Салам-Алик, Ак-Жар, Кызыл-Октябрь, Кара-Таш, Баш-Добо, Дон-Булак, Лесхоз, Ынтымак, Талдык, Бек-Жар, Топ-Терек, Лянгар, Каратай, Лаглан, Кызыл-Ой, Тээке, Юсупова, Анарова;

4
Баткенская область
  • 8.00-17.00 — города Кызыл-Кыя (улицы Космодемьянская, Фрунзе, Механизаторская, Корчагина, Крупская, Дружбы Народов, Ключевая, Пушкина, Черкасова, Дехканская, Интернациональная, Едренкина, Водозаборная, 2-я Газетная, Горнякок, Гастелло, Живпром, 61-й разъезд), Кадамджай, сельские управы Ак-Турпак, Пулгон.
5
Таласская область
  • 9.00-17.00 — город Талас (район аэропорта, район «Шанхай», улица Советская), села Живпром, Озгоруш, Беш-Булак, Кен-Арал, Баласары, Талас, Кара-Арча, Уч-Коргон, Кенеш, Таш-Башат, Створплотина, Манас.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190227/
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