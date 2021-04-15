16 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

7.00-18.00 — жилмассив «Касым», микрорайон «Достук», отрезки улиц Профсоюзной, Кубаныч, Кайназаровой, Волковой, Лумумбы, переулок Темировский;

8.40-18.00 — отрезки улиц Кантемировской, Куликовской, проспекта Жибек Жолу;

9.00-17.00 — отрезки улицы Элебесова, переулок Зайсанский, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ойсул-Ата, Бердибаева, Чортекова, Кривоносова, Шаршенова);

9.00-18.00 — отрезки улиц Абаданова, Чон-Арык, жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Кара-Булак, Кызгалдак, Ала-Тоо);

9.30-17.00 — 10-й микрорайон, 14, отрезки улиц Жоон-Добо, Улук-Тоо, Арча-Гул, Бакыян, Энтузиастов («Заводской поселок»);

9.30-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Эркин-Тоо, Кожомкулова, 6, Шералиева), «Ынтымак», «Киргизия-1» (улицы Боз-Болток, Эркин-Тоо), «Мурас-Ордо», отрезки проспекта Чуй, улицы Уметалиева;

13.00-17.00 — отрезки улиц Магаданской, Куренкеева, бульвара Эркиндик.