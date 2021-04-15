Цифра дня. 768 фактов контрабанды выявила таможня с начала года

С начала года подразделения Таможенной службы по борьбе с контрабандой выявили 768 фактов правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

«693 факта были зарегистрированы в Едином реестре нарушений, по заведенным делам взыскано штрафов на сумму 2,9 миллиона сомов и уплачено таможенных платежей на сумму 13,7 миллиона. 75 фактов зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков, по ним возмещен нанесенный ущерб в размере 33,6 миллиона сомов. Также были доначислены и уплачены платежи на сумму 26,3 миллиона», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что дополнительные поступления в бюджет за первый квартал 2021-го составили 76,4 миллиона сомов. Выявляемость контрабанды в таможне выросла на 58 процентов. Для сравнения: в прошлом году за этот же период было выявлено 486 фактов нарушений.