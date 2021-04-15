19:41
USD 84.80
EUR 101.48
RUB 1.12
Общество

Цифра дня. 768 фактов контрабанды выявила таможня с начала года

С начала года подразделения Таможенной службы по борьбе с контрабандой выявили 768 фактов правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

«693 факта были зарегистрированы в Едином реестре нарушений, по заведенным делам взыскано штрафов на сумму 2,9 миллиона сомов и уплачено таможенных платежей на сумму 13,7 миллиона. 75 фактов зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков, по ним возмещен нанесенный ущерб в размере 33,6 миллиона сомов. Также были доначислены и уплачены платежи на сумму 26,3 миллиона», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что дополнительные поступления в бюджет за первый квартал 2021-го составили 76,4 миллиона сомов. Выявляемость контрабанды в таможне выросла на 58 процентов. Для сравнения: в прошлом году за этот же период было выявлено 486 фактов нарушений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190179/
просмотров: 170
Версия для печати
Материалы по теме
Тонны лимонов и мандаринов пытались незаконно ввезти в Кыргызстан
Массовая скупка автомобильных катализаторов. В Бишкеке закрыли 12 пунктов сбора
В Кыргызстан пытались провезти контрабандные станки для производства пескоблока
Веники, казаны и посуда. Контрабанду на 4 миллиона сомов задержали в Баткене
Контрабандный кафель. В Кыргызстан пытались незаконно ввезти товар на 800 тысяч
В Баткене за сутки пограничники задержали контрабанду на 680 тысяч сомов
Цифра дня. 21,7 миллиарда сомов налогов собрала ГНС за три месяца
Контрабанда лимонов. Крупная партия фруктов задержана в Баткенской области
Контрабандный груз почти на 3 миллиона сомов задержан в Баткене
Тонны мандаринов и железа. В Баткенской области пресекли контрабандный груз
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане планируют провести кампанию по&nbsp;перерегистрации транспорта В Кыргызстане планируют провести кампанию по перерегистрации транспорта
Довольны&nbsp;ли вы&nbsp;результатами выборов и&nbsp;референдума? Опрос Довольны ли вы результатами выборов и референдума? Опрос
Дело о&nbsp;госизмене. Вторым задержанным является экс-глава казахской диаспоры в&nbsp;КР Дело о госизмене. Вторым задержанным является экс-глава казахской диаспоры в КР
Дело о&nbsp;беспорядках в&nbsp;Бишкеке. Курсана Асанова освободили из-под стражи Дело о беспорядках в Бишкеке. Курсана Асанова освободили из-под стражи
Бизнес
ГНС: Местные компании&nbsp;&mdash; партнеры &laquo;Яндекс.Такси&raquo; должны уплачивать налоги ГНС: Местные компании — партнеры «Яндекс.Такси» должны уплачивать налоги
NITRO&nbsp;&mdash; официальный энергетический напиток национальной сборной NITRO — официальный энергетический напиток национальной сборной
Поддержим сельское хозяйство: акция от&nbsp;Red Petroleum Поддержим сельское хозяйство: акция от Red Petroleum
Футбольные ассоциации тюркоязычных стран подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве Футбольные ассоциации тюркоязычных стран подписали меморандум о сотрудничестве
15 апреля, четверг
19:41
В ОАО «Северэлектро» объяснили, почему на проспекте Айтматова недоделали тротуар В ОАО «Северэлектро» объяснили, почему на проспекте Айт...
19:24
Чтобы понимали. Описанные участки границы надо показать визуально, — глава ГКНБ
19:15
Минюст призывает воздержаться от приобретения авто с абхазскими номерами
19:00
Цифра дня. 768 фактов контрабанды выявила таможня с начала года
18:45
Довольны ли вы результатами выборов и референдума? Опрос