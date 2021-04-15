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Общество

USAID: Риски коррупции в судебной системе Кыргызстана сохраняются

USAID считает, что, несмотря на частичное внедрение автоматической аудио- и видеофиксации в залах судов страны, риски коррупции судебной системы в Кыргызстане до сих пор сохраняются и они достаточно велики.

По словам директора отдела по вопросам демократии и госуправления миссии USAID в КР Ноэля Бауэра, необходимо как можно скорее оснастить все суды автоматической системой аудио- и видеофиксации.

Он отметил, что USAID намерено и дальше сотрудничать с представителями судебной власти республики. К 2022 году система должна появиться во всех судах.

Ее разработчики добавили, что систему следует использовать при рассмотрении не только уголовных, но и гражданских дел. При этом видеофайлы будут храниться на сервере в течение года со дня вступления решения суда в силу.

Граждане также смогут дистанционно подавать жалобы и ходатайства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190155/
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