В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 2 тысячи 149 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения и соцразвития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 139 пациентов, в больницах — 1 тысяча 10. В том числе 35 человек — в крайне тяжелом состоянии, 263 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 685 человек (или 67,8 процента) — оценивают как средней тяжести, 27 находится в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 178 человек. В Бишкеке выписаны 109 человек, Оше — 2, Чуйской области — 55, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 6, Джалал-Абадской — 1, Баткенской — 1.

С начала марта 2020 года выздоровел 86 тысяч 491 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.