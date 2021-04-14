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Общество

Завтра несколько районов Бишкека останутся без холодной воды

Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, причина отключения — ремонтно-профилактические работы на водозаборе «Запад-2» и городских водопроводных сетях в рамках подготовки к летнему периоду.

Завтра, 15 апреля, с 9.00 до 21.00 будет временно прекращена подача питьевой воды:

  • в районе, ограниченном проспектами Жибек Жолу, Манаса, линией железной дороги и рекой Ала-Арчой, по улице Ганди до улицы Баялинова;
  • на улице Журнальной от проспекта Жибек Жолу до улицы Куренкеева;
  • на улице Мичурина;
  • в районе, ограниченном рекой Ала-Арчой, улицами Осташковской, Московской и проспектом Дэн Сяопина.

Бишкекводоканал и Бишкектеплоэнерго приносят извинения за причиненные неудобства и просят горожан, организации запастись питьевой водой.

По любым вопросам относительно водоснабжения можно звонить в единый информационный центр Бишкекводоканала по номеру 1533. Также круглосуточно работает кол-центр столичного муниципалитета 1840 и 1850, а фото- и видеофакты с проблемами по-прежнему можно присылать на WhatsApp 0554182185.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190090/
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