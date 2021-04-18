Жениться на кыргызке и закатить шикарный той. О чем еще мечтает хореограф с Кубы

Майкл Кампос — хореограф — преподаватель в школе латинских танцев Бишкека. 37-летний кубинец приехал в Кыргызстан в 2015 году. До этого обучал танцам в Казахстане. Но в какой-то момент решил поменять свою жизнь и начать познавать другие азиатские страны. Однако, приехав в нашу республику, обосновался и покидать ее не планирует.

Фото Майкла Кампоса. Снимок из личного архива

«По работе я также был в России, Беларуси, Норвегии, Финляндии, Англии и других странах мира. Как вы понимаете, мое занятие позволяет много путешествовать и узнавать новое. Но Кыргызстан особенный», — говорит Майкл.

В интервью 24.kg он рассказал, за что полюбил нашу горную республику и почему хочет остаться.

— Вы когда-нибудь слышали о Кыргызстане до приезда сюда?

— Конечно, слышал. Потому что до этого я три года работал в соседнем Казахстане. После трех лет пребывания там задумался развивать латинские танцы в других государствах. Решил приехать сюда. Сразу скажу, что люди и менталитет здесь в корне отличаются от населения и традиций европейских стран. Первое время мне было очень трудно интегрироваться в общество. Не скажу, что сейчас стало легко, но уже привык.

Я приехал в Кыргызстан из Казахстана и заметил некоторое сходство между вашими государствами. Менталитет, традиции, язык... Но вы все же разные. Хотя я еще не определил точно, в чем именно различие.

— Какие блюда национальной кухни вам нравятся? А что не стали бы пробовать?

— Обожаю плов, бешбармак, лагман. В принципе я не привередлив в еде. Все национальные кыргызские блюда вкусные и привлекают по-своему. За почти семь лет нахождения в Кыргызстане попробовал практически все.

Кстати, здесь очень красиво устраивают тои, проводят шикарные свадьбы. Люди добрые, постоянно приглашают в гости, зовут выступить на различных мероприятиях. Помимо занятий танцами, я иногда пою.

Фото Майкла Кампоса. Снимок из личного архива

— Думаю, если бы мне здесь не нравилось, я бы уже уехал отсюда давно. Как видите, живу и работаю уже несколько лет. Будет банально, если скажу, что обожаю природу этой страны, но это на самом деле так. Традиционные блюда самые лучшие, интересная культура, и очень красивые девушки.

— Чего вам не хватает в Бишкеке и Кыргызстане?

— Мне тяжело. Одиночество, языковой барьер, порой не понимаю людей. Скучаю по своей семье, я не был в Гаване (Куба) уже очень давно, давно не видел родных и близких, которые живут там.

Все планы рухнули из-за пандемии COVID-19: случился карантин, ограничения на перелеты в другие страны, нестабильная работа, да и доходы упали. Но думаю, что скоро все наладится и я смогу съездить в гости к своей любимой семье.

А пока упорно работаю в студии. Планирую обзавестись своим жильем и жениться. Майкл Кампос

— Какое ваше любимое место в Бишкеке?

— Так скажем, по долгу службы мне постоянно приходится проводить все свободное и несвободное время в развлекательных заведениях — клубы, бары, рестораны. Регулярно организовываю вечеринки, латино пати.

Фото Майкл Кампос. Снимок из личного архива

— У меня большая семья, как у кыргызов. Нас всего восемь человек. Кроме меня, есть еще четверо родных братьев и одна сестра. Я в семье единственный танцор — белая ворона.

Семейное гнездо я покинул в 23 года. Родители немного беспокоились за меня. Но родные и друзья понимают, что я человек творческой профессии и мне необходимо путешествовать, познавать мир. Поэтому они полностью меня поддерживают. Им нравится, как я танцую, и друзья одобряют, тем более у меня это неплохо получается.

— Развиты ли латинские танцы в нашей стране?

— В 2015-м, когда я приехал в Бишкек, еле набрал группу желающих обучаться латинским танцам. Сейчас у меня несколько групп. В них нет возрастных ограничений. Например, самым маленьким ученикам нет и 10 лет, самым старшим — 50.

Сейчас в Кыргызстане латинский стиль не особо популярен. Народ недостаточно знает о культуре Кубы и танцах. Но все потихоньку меняется. Моей главной целью является именно знакомство других народов с культурой и традициями моей страны.