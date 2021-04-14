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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 14 апреля ясно. Температура воздуха ожидается +22 градуса. День увеличился до 13 часов 19 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 19.48. Полный календарь Орозо-2021 можете посмотреть здесь.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Абдымомунова, Фрунзе, Осмонкула, Каховская, 37;
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Туз, Кызыл-Адыр, Садыбакасова), отрезки улиц Толстого, Левоневского, Профсоюзной, Фучика;
  • 9.00-13.00 — отрезки проспекта Дэн Сяопина, улиц Алыкулова, Астраханской, Белгородской, Камчатской;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Осипенко, Тюменской, Куренкеева, Профессора Зимы, Ананьева, Манаса, Ташкентской, Жибек Жолу;
  • 9.30-19.00 — жилмассив «Верхний Токольдош», отрезок улиц Литовская, Кийизбаева, Октябрьская, Армейская, Байтик Баатыра, Усенбаева, Абдрахманова, Фере.

У кого намечается той

Адиса Имангазиева

Родилась 14 апреля 1961 года. Депутат Бишкекского горкенеша.

Эмиль Кайкиев

Родился 14 апреля 1969 года. Член коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре в ЕЭК.

Канатбек Музуралиев

Родился 14 апреля 1978 года. Депутат Бишкекского горкенеша.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Насирдин Байтемиров

из интернета
Фото из интернета. Насирдин Байтемиров

В 1916 году в селе Кегети родился прозаик, поэт, драматург, сценарист, переводчик Насирдин Байтемиров.

Печатался с 1934-го. Первым изданием стала книга для детей «Жомоктор» («Сказки»).

Насирдин Байтемиров — автор ряда поэтических сборников, сборника сатирических рассказов «Ум» (1956), пьес «Жених», «Кто виноват?», «Уркуя», либретто музыкальных драм и комедий «Осторожно, невеста!», «Молодое сердце». Один из создателей полнометражного художественного фильма «Поклонись огню» (1971).

Им переведены на кыргызский язык отдельные произведения Михаила Лермонтова, Владимира Маяковского, Алишера Навои, Пабло Неруды и других.

Умерла писательница 3уура Сооронбаева

из интернета
Фото из интернета. 3уура Сооронбаева

3уура Сооронбаева родилась 15 августа 1924 года в селе Джолголот Иссык-Кульской области.

В литературе дебютировала в 1947-м. Первый поэтический сборник «Менин айылым» («Мой аил») издан в 1960 году.

Наиболее заметное прозаическое произведение — повесть «Астра гулу», изданная в 1971-м. Автор пьес «Мужчина — невеста», «Зарево пожарища», «Разрушенная святыня» и других. Писала и романы.

Член Союза писателей СССР с 1954 года, член Союза журналистов СССР с 1953-го. Народный писатель КР.

Умерла 14 апреля 2012 года в Бишкеке.

Куда сходить

Культура
  • выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189932/
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