В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 2 тысячи 456 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 229 пациентов, в больницах — 1 тысяча 227. В том числе 48 человек — в крайне тяжелом состоянии, 319 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 830 человек (или 67,7 процента) — оценивают как средней тяжести, всего 30 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 134 человека. В Бишкеке выписаны 98 человек , Чуйской области — 23, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 5, Джалал-Абадской — 2, Баткенской — 5.

С начала марта 2020 года выздоровели 86 тысяч 907 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.