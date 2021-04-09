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Общество

Десятки бензовозов. В Баткене продолжается контрабанда ГСМ в Таджикистан

В Баткене продолжается контрабанда ГСМ в Таджикистан. Видео бензовозов опубликовала в социальной сети журналист Актилек Гульжигит кызы.

Отмечается, что запись сделана 8 апреля в селе Арка Лейлекского района Баткенской области.

По словам автора, на видео бензовозы, проехавшие в течение часа. Около 18 большегрузных автомобилей возвращаются из Таджикистана.

Отметим, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев не раз заверял общественность, что перевоз контрабандых товаров, в том числе ГСМ, в Таджикистан полностью остановлен. А в пресс-релизах ГКНБ о задержании контрабандного товара транспортные средства оказываются легковыми автомобилями или небольшими грузовиками.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189353/
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