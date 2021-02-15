В Бишкеке митингуют студенты. Требуют снизить оплату контракта

Студенты вузов Бишкека вышли на мирный митинг к зданию Министерства образования и науки.

Фото 24.kg. Студенты вузов Бишкека вышли на мирный митинг к зданию Министерства образования и науки

Примерно 15 человек собрались на акцию с требованиями к чиновникам снизить суммы контракта за обучение во время пандемии коронавируса.

«Наши права нарушаются. В марте уже будет год, как мы обучаемся из дома. Тем не менее мы платим за коммунальные услуги, интернет и прочее. У нас была встреча с министром образования, нам пообещали помочь, но сдвигов никаких нет. У некоторых студентов нет возможности оплатить контракт. Требуем сократить суммы от 30 до 50 процентов», — рассказали собравшиеся.

К митингу присоединились и гражданские активисты, которые отметили, что с каждым годом в Кыргызстане уменьшается количество бюджетных мест, увеличиваются суммы контрактного обучения. Однако студенты не могут узнать, на что расходуют эти деньги.

Напомним, что студенты неоднократно требовали от профильного ведомства решить вопрос о снижении стоимости обучения. В то же время правительство дало отрицательное заключение по законопроекту Дастана Бекешева, которым предлагалось наделить Минобраз правом издавать приказы по скидке, отсрочке и рассрочке оплаты услуг образования при введении режимов чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации.

Позже в Минобразования сказали, что стоимость обучения в вузах не снизят.