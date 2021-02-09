В Кыргызстане началась Неделя науки, техники и производства для школьников

В Кыргызстане началась Республиканская неделя науки, техники и производства для школьников. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

По его информации, пройдут акции: «Образцовые ученые», «День техники», «День производства». Ученые и изобретатели расскажут школьникам о достижениях мировой науки, а также о перспективах развития экономики в Кыргызстане. Дети посетят промышленные предприятия и сельскохозяйственные агрофирмы, познакомятся с новыми технологическими процессами, малым и средним бизнесом.

«Встречи с учеными и ветеранами труда, экскурсии на производства и в крупнейшие научно-исследовательские центры, интеллектуальные конкурсы и викторины способствуют не просто знакомству учащейся молодежи с промышленной деятельностью страны, но и являются отличным стимулом для зарождения интереса школьников к инженерно-техническим специальностям», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что мероприятия продлятся до 13 февраля 2021 года.