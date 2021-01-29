Возбуждение этнической вражды. Эксперты предлагают поправки в Уголовный кодекс

Эксперты Института Медиа Полиси предлагают поправки в Уголовный кодекс. В частности в статью 313 «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)».

По словам юриста Акмата Алагушева, необходимо внести изменения, чтобы, если человек привлекается по статье впервые, его деяние можно классифицировать как проступок.

«Это вполне логично. Суды у нас при вынесении решения по этой статье почему-то опираются исключительно на заключение лингвистов, чуть ли не вешая на них свою судебную функцию. Но проблема не только в том, что лингвисты у нас зачастую малокомпетентны, но и в том, что вопросы перед экспертами ставятся неверно, а от неправильно поставленных вопросов следуют неправильные выводы», — считает Акмат Алагушев.

В итоге лингвисты практически всегда делают выводы не в пользу тех, кто высказывался, а в пользу обвинения и находят элементы разжигания вражды и пропаганды. Такая однобокость приводит к несправедливым решениям. Акмат Алагушев

Он добавил, что поэтому для тех, кто впервые допустил возбуждающее вражду высказывание, можно применить штраф II категории — от 600 до 800 расчетных показателей.

Эксперты также инициируют введение новой диспозиции. Для тех, кто занимается разжиганием умышленно, используя свое должностное положение, например те, кто разжигает, используя свой духовный сан. Для таких случаев следует, по мнению Акмата Алагушева, предусмотреть наказание до 10 лет лишения свободы.