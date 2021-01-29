09:23
USD 84.80
EUR 102.52
RUB 1.11
Общество

Возбуждение этнической вражды. Эксперты предлагают поправки в Уголовный кодекс

Эксперты Института Медиа Полиси предлагают поправки в Уголовный кодекс. В частности в статью 313 «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)».

По словам юриста Акмата Алагушева, необходимо внести изменения, чтобы, если человек привлекается по статье впервые, его деяние можно классифицировать как проступок.

«Это вполне логично. Суды у нас при вынесении решения по этой статье почему-то опираются исключительно на заключение лингвистов, чуть ли не вешая на них свою судебную функцию. Но проблема не только в том, что лингвисты у нас зачастую малокомпетентны, но и в том, что вопросы перед экспертами ставятся неверно, а от неправильно поставленных вопросов следуют неправильные выводы», — считает Акмат Алагушев.

В итоге лингвисты практически всегда делают выводы не в пользу тех, кто высказывался, а в пользу обвинения и находят элементы разжигания вражды и пропаганды. Такая однобокость приводит к несправедливым решениям.

Акмат Алагушев

Он добавил, что поэтому для тех, кто впервые допустил возбуждающее вражду высказывание, можно применить штраф II категории — от 600 до 800 расчетных показателей.

Эксперты также инициируют введение новой диспозиции. Для тех, кто занимается разжиганием умышленно, используя свое должностное положение, например те, кто разжигает, используя свой духовный сан. Для таких случаев следует, по мнению Акмата Алагушева, предусмотреть наказание до 10 лет лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181561/
просмотров: 897
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош труп женщины пролежал на улице около трех месяцев
Лингвистическую экспертизу проекта новой Конституции будут проводить 12 человек
Немые свидетели преступлений. Чем занимается самая закрытая служба МВД
С начала года криминалисты МВД провели больше 3 тысяч экспертиз
Разжигавшего межнациональную рознь Даниэля Ажиева признали невменяемым
Чиновников, допустивших ошибки в период вспышки коронавируса, накажут
Кубанычбек Жумалиев хочет привлечь экс-прокурора к уголовной ответственности
Нам тоже нужен такой закон: в России чиновников будут наказывать за хамство
В Джалал-Абаде осужденный пытался покончить с собой. Суд назначил экспертизу
Суд по Историческому музею. Как проводили экспертизу стоимости материалов
Популярные новости
Видео замерзшего Иссык-Куля. Специалисты уверяют, что это не&nbsp;фейк Видео замерзшего Иссык-Куля. Специалисты уверяют, что это не фейк
Секретный особняк Эркина Мамбеталиева на&nbsp;Иссык-Куле нашли журналисты Секретный особняк Эркина Мамбеталиева на Иссык-Куле нашли журналисты
В&nbsp;Кыргызстан приехала супруга Жаныша Бакиева В Кыргызстан приехала супруга Жаныша Бакиева
Певица Анжелика и&nbsp;ее&nbsp;дочь в&nbsp;тяжелом состоянии. Девочке предстоит операция Певица Анжелика и ее дочь в тяжелом состоянии. Девочке предстоит операция
Бизнес
Как бизнес выживал во&nbsp;время пандемии в&nbsp;Кыргызстане Как бизнес выживал во время пандемии в Кыргызстане
Великобритания пригласила премьер-министра Индии принять участие в&nbsp;саммите&nbsp;G7 Великобритания пригласила премьер-министра Индии принять участие в саммите G7
Дефицита куриных яиц нет. Комментарий сетей Globus и&nbsp;&laquo;Народный&raquo; Дефицита куриных яиц нет. Комментарий сетей Globus и «Народный»
Мобильный оператор&nbsp;О! продолжает расширять охват и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! продолжает расширять охват и емкость сети 4G LTE
29 января, пятница
09:01
Кыргызстанца в Хабаровске осудили на два года за смертельный автонаезд Кыргызстанца в Хабаровске осудили на два года за смерте...
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного снизился во всех районах
08:54
Скончался знаменитый актер Василий Лановой
08:33
ВОЗ выпустила рекомендации по применению вакцины Moderna
08:16
Возбуждение этнической вражды. Эксперты предлагают поправки в Уголовный кодекс
28 января, четверг
23:48
HBO Max хочет выпустить мультсериал для взрослых по «Игре престолов»
23:02
Художница Яна Лысенко посвятила серию работ бишкекскому смогу. Это надо видеть
22:36
В Кадамджайском районе строят школу на 275 ученических мест за $723 тысячи 861
22:10
Отобрал телефон и деньги. В Бишкеке задержали подозреваемого в ограблении