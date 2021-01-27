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Общество

В Кыргызстан приехала супруга Жаныша Бакиева

В Кыргызстан приехала супруга экс-главы СГО Жаныша Бакиева, брата беглого президента Курманбека Бакиева, Орозгул Токторбаева. Об этом на своей странице Facebook написала певица Айчурок Султанова.

Она поделилась совместной фотографией с Токторбаевой.

«Мы безмерно рады, что в страну вернулся близкий друг нашей группы «Достор» Орозгул Токторбаева. Она приехала с новым проектом. Желаем ей удачи», — написала певица.

Позже она удалила публикацию.

Напомним, Орозгул Токторбаева тоже певица. Последние годы она жила с Жанышом Бакиевым в Минске. Они вместе воспитывают дочь и сына.

В Кыргызстане Жаныш Бакиев признан виновным по ряду тяжких и особо тяжких статей Уголовного кодекса. Он заочно приговорен к пожизненному сроку лишения свободы. После событий 7 апреля 2010 года Бакиевы сбежали из страны. Курманбек Бакиев получил политическое убежище в Минске.

Семья Бакиевых дружит с президентом Беларуси Александром Лукашенко, а также владеет долей в Белорусской национальной биотехнологической корпорации, коттеджами под Минском и землей на территории столицы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181307/
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