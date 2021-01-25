Бишкекчане вышли на митинг против повышения стоимости проезда в маршрутках

В Бишкеке возле здания мэрии прошел митинг против повышения стоимости проезда в маршрутках. Об этом сообщают активисты.

Несколько человек с плакатами пришли к главному входу столичного муниципалитета и потребовали от городских властей не допустить увеличения тарифов на проезд.

«Мэрия не может согласиться повышать тарифы, потому что многие граждане остались без работы во время пандемии коронавируса. В таком случае нужно повышать пенсии и зарплаты, если стоимость проезда будет повышаться», — говорят митингующие.

Напомним, водители маршруток потребовали увеличить оплату проезда до 15 сомов, угрожая приостановить работу. В муниципалитете была создана рабочая группа по рассмотрению вопроса о повышении тарифа на проезд в маршрутках.

Ранее в ГУВД проинформировали, что все перевозчики письменным уведомлением предупреждены: в случае срыва работы общественного транспорта столичная мэрия пересмотрит сотрудничество с частными фирмами и будут приняты соответствующие меры. Утром 18 января 500 водителей маршруток не вышли на работу.