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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Абдиль Сегизбаев: Я не боюсь ареста

«В селе Кой-Таш есть земельные доли почти у каждого жителя, в том числе и у моих родственников», — заявил на пресс-конференции экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев.

По его словам, его родственникам принадлежат 8 гектаров земли.

Абдиль Сегизбаев выкупал участки, где сажал яблоки его отец в 1961 году.

«Я видел, как вырубали сад, и предложил односельчанам продать мне эти участки по две сотки. Там не капстроения, а легкие конструкции. На этой земле лежит инвентарь, есть будка, где сидит охранник. В этом году мы получили первый доход от продажи яблок в 300-400 тысяч сомов», — сказал он.

Бывший глава ГКНБ рассказал, что на него был оформлен отцовский дом. Эту недвижимость он подарил своему сыну.

«Я на свою первую квартиру заработал еще в студенческие годы. Сейчас живу в отцовском доме. Бизнеса у меня нет, президентскую кампанию я проводил за счет прибыли от продажи яблок», — сказал Абдиль Сегизбаев.

Он заявил, что не боится ареста. «Даже если меня посадят в СИЗО, я буду говорить свое мнение в любом случае», — добавил Абдиль Сегизбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180953/
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