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Общество

COVID-19. Расследуется 14 уголовных дел по борьбе с коронавирусом

Следственными органами ведется расследование 14 дел в рамках борьбы с COVID-19. Об этом на пресс-конференции сообщил член межведомственной комиссии Кайрат Алымкулов.

По его словам, отчет комиссии будет передан следственным органам и рассмотрен на заседании Совета безопасности.

«Мы никому не предъявляем обвинения, лишь указываем ответственных лиц и их работу. Как известно, в рамках борьбы с вирусом ведется разбирательство по 14 делам», — заявил он.

Во время презентации результатов проверки межведкомиссия назвала недостаточной работу нескольких руководителей областных больниц и заместителя министра здравоохранения Мадамина Каратаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180868/
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