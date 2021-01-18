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Общество

Мэрия Бишкека хочет навести порядок на муниципальном рынке «Дордой»

И. о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев вместе с руководителями структурных подразделений столичной мэрии проинспектировал территорию муниципального рынка «Дордой», расположенного на улице Кожевенной. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, сегодня на территории расположены 76 павильонов общей площадью 1 тысяча 850 квадратных метров, 14 камер хранения площадью 1 тысяча 589,5 квадратных метра.

«Сорок павильонов размещены в зоне линии электропередачи, по предписанию Госэкотехинспекции они должны быть демонтированы, а территория приведена в порядок», — отметили в мэрии.

Балбак Тулобаев поручил специалистам Бишкекглавархитектуры разработать рабочий проект современного муниципального рынка, а на земельном участке под ЛЭП рассмотреть возможность организации стоянки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180329/
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