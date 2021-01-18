Дорогая машина и новый iPhone. Глава ГСБЭП ответил на критику в соцсетях

Глава ГСБЭП Сыймык Жапыкеев прокомментировал, откуда у него дорогая машина. Видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

Пользователи соцсетей заметили, что глава Финполиции ездит на дорогой иномарке Toyota Land Cruiser и лечится в частной клинике. Сообщалось также, что он пользуется iPhone, подаренным ему руководителем одной из сотовых компаний.

Сыймык Жапыкеев сообщил, что купил машину два года назад. У него есть и вторая машина. «Это неправда, что я ее купил за $80 тысяч», — отметил он.

Он также опроверг информацию о том, что получил iPhone в подарок от гендиректора сотовой компании. По его словам, ему на Новый год отправили календарь и открытку с поздравлением.

«Пишут, что я вымогаю деньги и кошмарю. Если есть такие факты, скажите прямо, можно через Facebook. Я, наоборот, не могу поехать за границу в путешествие. Мы сейчас работаем, Боронова, Абылгазиева допрашиваем. По смогу работаем, по пандемии... Кто знал о Финполиции раньше? Сейчас тоннами выявляем испорченные шоколадки, детям продавали их. Замминистра транспорта арестовали, суд отпустил его, так как тот по соглашению оплатил ущерб в 2,5 миллиона сомов. Мошенника, который обманывал инвестора, тоже суд отпустил, там ущерб на $600 тысяч. Скоро подадим апелляцию», — сказал Сыймык Жапыкеев.