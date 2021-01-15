Супруга Райымбека Матраимова поменяла фамилию

Слушание по иску семьи Матраимовых против трех СМИ — 24.kg, Kloop и «Азаттыка» — и журналиста Али Токтакунова должно было продолжиться сегодня в Свердловском районном суде Бишкека.

Однако представитель истца Татьяна Карыжинская предоставила суду доверенность от имени не Уулкан Тургуновой, а Уулкан Сулаймановой. Только после начала слушания судья заметила, что в документе есть несоответствия.

Татьяна Карыжинская заявила, что ее доверительница поменяла фамилию, но подтверждающих этого документов на руках у юриста не оказалось.

«Вы должны были представить документы, которые подтверждают смену ее фамилии. Как мы можем продолжать процесс?» — задалась вопросом судья Жылдыз Ибраимова.

Татьяна Карыжинская извинилась и пообещала предоставить бумаги на следующее заседание.

Ранее, отметим, фамилию сменил и сам Райымбек Матраимов. Он стал Ысмайыловым Райымбеком Ысмайыловичем. Новое удостоверение личности датировано 15 октября 2020 года. Предыдущий паспорт Райымбек Матраимов получил якобы 14 сентября 2020-го.

Истцами, напомним, выступают депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, его супруга Миновар Джумаева, экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов, его жена Уулкан Тургунова, а также ОФ «Фонд имени Исмаила Матраимова». Суммы исков о защите чести и достоинства составили: 22,5 миллиона сомов — к «Азаттыку», 10 миллионов — к журналисту Али Токтакунову, 12,5 миллиона — к Kloop, 15 миллионов — к 24.kg.

Позже истцы отозвали материальные претензии к 24.kg.