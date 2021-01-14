Самара Каримова может снова возглавить музучилище в Оше. Педагоги митингуют

Преподаватели Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы митингуют против назначения директором учреждения певицы Самары Каримовой.

Читайте по теме Министр культуры отменил назначение певицы Самары Каримовой директором училища

По их словам, учителя собираются обратиться в Верховный суд.

«Почему к нашему училищу так относятся? Мы понимаем, если руководить нами будет тот, кто окончил Кыргызское государственное музыкальное училище имени Мураталы Куренкеева или консерваторию. Остальные люди профнепригодны. Почему Министерство культуры не считается с нами и относится наплевательски? Почему у нас не спрашивают мнения, хотим ли мы работать с Самарой Каримовой?» — задаются вопросами педагоги.

Напомним, певицу Самару Каримову назначили директором Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы 30 октября 2018 года. Через несколько дней министр культуры Азамат Жаманкулов отменил приказ о назначении, потому что тот оказался незаконным и был подписан статс-секретарем ведомства до прихода нового министра.

Певица подала в суд на Минкультуры. Вчера стало известно, что она выиграла процесс и может вновь стать руководителем музыкального училища в Оше.

Самара Каримова летом 2017-го один день проработала директором музея «Сулайман-Тоо». После возмущения и критики общественности она добровольно отказалась от должности. 29-летняя певица является заслуженным артистом КР.