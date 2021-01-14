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Общество

Самара Каримова может снова возглавить музучилище в Оше. Педагоги митингуют

Преподаватели Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы митингуют против назначения директором учреждения певицы Самары Каримовой.

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Министр культуры отменил назначение певицы Самары Каримовой директором училища

По их словам, учителя собираются обратиться в Верховный суд.

«Почему к нашему училищу так относятся? Мы понимаем, если руководить нами будет тот, кто окончил Кыргызское государственное музыкальное училище имени Мураталы Куренкеева или консерваторию. Остальные люди профнепригодны. Почему Министерство культуры не считается с нами и относится наплевательски? Почему у нас не спрашивают мнения, хотим ли мы работать с Самарой Каримовой?» — задаются вопросами педагоги.

Напомним, певицу Самару Каримову назначили директором Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы 30 октября 2018 года. Через несколько дней министр культуры Азамат Жаманкулов отменил приказ о назначении, потому что тот оказался незаконным и был подписан статс-секретарем ведомства до прихода нового министра.

Певица подала в суд на Минкультуры. Вчера стало известно, что она выиграла процесс и может вновь стать руководителем музыкального училища в Оше.

Самара Каримова летом 2017-го один день проработала директором музея «Сулайман-Тоо». После возмущения и критики общественности она добровольно отказалась от должности. 29-летняя певица является заслуженным артистом КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179970/
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