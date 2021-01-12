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Общество
Сюжет: Дорога Бишкек — Кара-Балта

Дорога Бишкек — Кара-Балта. Жители недовольны вырубкой деревьев

Жители Военно-Антоновки недовольны, что для расширения дороги Бишкек — Кара-Балта вырубили все деревья вдоль трассы. Об этом 24.kg сообщили читатели.

Они удивлены, что на отрезке улиц Комсомольской и Колхозной будут настолько расширять дорогу. Ведь там не осталось ни одного зеленого насаждения. Жители убеждены, что летом вся пыль будет с дороги лететь в их дома.

«С другой стороны дороги на этом же отрезке неужели так сильно будут расширять, что спилили деревья и ели, которые метра на три отстоят от трассы? Где это было видано, чтобы деревни стояли лысые? Только рубить горазды, ни одного дерева посадить не могут», — возмущены читатели.

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Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179740/
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