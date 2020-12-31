Сотрудники МЧС КР отказались от новогоднего корпоратива, чтобы поздравить детей

Сотрудники управления МЧС по городу Бишкеку отказались от проведения новогоднего корпоратива. Они решили сэкономить деньги, чтобы поздравить семьи и детей коллег, погибших при исполнении служебного долга во время пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Мы приняли такое решение на общем собрании и очень надеемся в будущем сохранить эту добрую традицию», — приводит слова начальника управления МЧС Бишкека подполковника Адиля Чаргынова пресс-служба ведомства.

В управлении МЧС отметили, что, помимо семей погибших коллег, они посетили и семьи с особыми детьми. Им также вручили подарки и поздравили с наступающим Новым годом.