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Общество

Сотрудники МЧС КР отказались от новогоднего корпоратива, чтобы поздравить детей

Сотрудники управления МЧС по городу Бишкеку отказались от проведения новогоднего корпоратива. Они решили сэкономить деньги, чтобы поздравить семьи и детей коллег, погибших при исполнении служебного долга во время пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Мы приняли такое решение на общем собрании и очень надеемся в будущем сохранить эту добрую традицию», — приводит слова начальника управления МЧС Бишкека подполковника Адиля Чаргынова пресс-служба ведомства.

В управлении МЧС отметили, что, помимо семей погибших коллег, они посетили и семьи с особыми детьми. Им также вручили подарки и поздравили с наступающим Новым годом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178655/
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