Мэрия Бишкека застраховала пассажиров троллейбусов и автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, по Закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами» ежегодно мэрия города страхует посадочные места муниципальных автобусов и троллейбусов.

«Например, по результатам тендера Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие застраховало 151 муниципальный автобус, заключив договор с ЗАО «Мега иншуренс групп», — отметили в муниципалитете.

В пресс-службе объяснили, что объектом обязательного страхования являются имущественные интересы перевозчика, связанные с обязанностью возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью пассажира, ущерба имуществу (багаж) при их передвижении на муниципальном транспорте.