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Общество
Сюжет: Конституционная реформа

В Бишкеке прошла очередная акция против референдума

В Бишкеке прошла очередная акция протеста против референдума и изменения Конституции.

Около 100 человек выступили за светское государство и против проведения всенародного голосования.

Участники акции протеста собрались около железнодорожного автовокзала и маршем прошли к площади Ала-Тоо.

Отметим, что на митинг вышли и последователи Арстана Алая.

Отметим, что новый проект Конституции уже разработан. И с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175717/
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