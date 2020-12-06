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Общество

Афиша Бишкека на неделю: выставки

8-11 декабря. Выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

7-11 декабря. Выставки кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (на Манаса и в ЦУМе), 10.00-19.00.

22 ноября — 11 декабря. Выставка в память о художнике Асангуле Байгазиеве

Представлены работы художника в стиле абстракционизма и авангардизма.

Кафе «Терракотта», 8.00-24.00.

 

1 ноября — 31 декабря. Онлайн-выставки о Белинском и Блоке

На выставке о жизненном и творческом пути литературного критика Виссариона Белинского (1811-1848) представлено более 30 графических работ народного художника России Бориса Лебедева. Экспозиция о русском поэте Серебряного века Александре Блоке (1880–1921) состоит из более 30 уникальных экспонатов, среди которых автографы рукописей, живописные портреты, фотоматериалы конца XIX — начала XX века.

Посетить выставки можно тут и тут.

2 ноября — 10 декабря. Международный фестиваль документальных фильмов по правам человека

Тема фестиваля: «Бир дуйно — Кыргызстан» в этом году «Люди и бедствия: как сделать, чтобы риски не стали бедствиями?». Он пройдет в онлайн-режиме, фильмы покажут в эфире телеканала 1TV.KG.

Программа по ссылке.

10 декабря. Тур «Группа здоровья»

Вас ждут небольшая прогулка по красивейшему ущелью Иссык-Ата, а также купание в бассейне с термальной водой. Регистрация по телефону 0701886881.

Сбор на перекрестке проспекта Чуй и улицы Турусбекова, 9.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175557/
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