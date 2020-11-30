Директора Исторического музея временно отстранили от должности

Директора Исторического музея Кенешбека Алмакучукова временно отстранили от должности. Информацию об этом 24.kg подтвердил он сам.

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Известно, что его отстранили от должности 10 дней назад в связи с началом досудебного производства по тендеру в 2018 году — заказ на изготовление униформы для линейных работников музея к запланированному на 31 августа 2018 года открытию.

«Данное дело не имеет никакого отношения к делам, связанным с капитальным ремонтом, то есть до моего прихода в музей, и тем более к нынешней социально-политической повестке. За три года командой сделано немало: заложили основы для новой корпоративной культуры и прописываются, взращиваются новые бизнес-процедуры и прорывные проекты. Движение вперед не без трудностей, потому что надо выводить работников из зоны комфорта. Все знают также, что в 2016 году в музее был пожар, который уничтожил часть ценностей. Досудебное производство до сих пор не закончено: был то ли поджог, то ли возгорание из-за нарушения правил безопасности — ответа до сих пор нет. Как и нет ответа на наши обращения по поводу поврежденных и пропавших музейных предметов», — рассказал Кенешбек Алмакучуков.