Директора Исторического музея временно отстранили от должности

Директора Исторического музея Кенешбека Алмакучукова временно отстранили от должности. Информацию об этом 24.kg подтвердил он сам.
«Данное дело не имеет никакого отношения к делам, связанным с капитальным ремонтом, то есть до моего прихода в музей, и тем более к нынешней социально-политической повестке. За три года командой сделано немало: заложили основы для новой корпоративной культуры и прописываются, взращиваются новые бизнес-процедуры и прорывные проекты. Движение вперед не без трудностей, потому что надо выводить работников из зоны комфорта. Все знают также, что в 2016 году в музее был пожар, который уничтожил часть ценностей. Досудебное производство до сих пор не закончено: был то ли поджог, то ли возгорание из-за нарушения правил безопасности — ответа до сих пор нет. Как и нет ответа на наши обращения по поводу поврежденных и пропавших музейных предметов», — рассказал Кенешбек Алмакучуков.
Открытие Исторического музея после скандальной реконструкции все время откладывается.
В июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.
Обвинения предъявили высокопоставленным чиновникам.
Первомайский районный суд столицы (первая инстанция) признал виновным бывшего премьер-министра Сапара Исакова по статье 319 «Коррупция» УК КР и приговорил его к 18 годам лишения свободы. Он должен выплатить государству 247 миллионов 650 тысяч 281 сом.
Экс-заведующую отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Миру Карыбаеву признали виновной по статье 320 «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Она должна выплатить государству штраф в размере 260 тысяч сомов.