10:29
USD 84.80
EUR 101.18
RUB 1.12
Общество

Директора Исторического музея временно отстранили от должности

Директора Исторического музея Кенешбека Алмакучукова временно отстранили от должности. Информацию об этом 24.kg подтвердил он сам.

Читайте по теме
Причины возгорания в Государственном историческом музее до сих пор не выяснены
Известно, что его отстранили от должности 10 дней назад в связи с началом досудебного производства по тендеру в 2018 году — заказ на изготовление униформы для линейных работников музея к запланированному на 31 августа 2018 года открытию.

«Данное дело не имеет никакого отношения к делам, связанным с капитальным ремонтом, то есть до моего прихода в музей, и тем более к нынешней социально-политической повестке. За три года командой сделано немало: заложили основы для новой корпоративной культуры и прописываются, взращиваются новые бизнес-процедуры и прорывные проекты. Движение вперед не без трудностей, потому что надо выводить работников из зоны комфорта. Все знают также, что в 2016 году в музее был пожар, который уничтожил часть ценностей. Досудебное производство до сих пор не закончено: был то ли поджог, то ли возгорание из-за нарушения правил безопасности — ответа до сих пор нет. Как и нет ответа на наши обращения по поводу поврежденных и пропавших музейных предметов», — рассказал Кенешбек Алмакучуков.

Открытие Исторического музея после скандальной реконструкции все время откладывается.

В июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.

Обвинения предъявили высокопоставленным чиновникам.

Первомайский районный суд столицы (первая инстанция) признал виновным бывшего премьер-министра Сапара Исакова по статье 319 «Коррупция» УК КР и приговорил его к 18 годам лишения свободы. Он должен выплатить государству 247 миллионов 650 тысяч 281 сом.

Экс-заведующую отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Миру Карыбаеву признали виновной по статье 320 «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Она должна выплатить государству штраф в размере 260 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174868/
просмотров: 1012
Версия для печати
Материалы по теме
В здании филиала Налоговой службы произошел пожар
На Аламединском рынке горит магазин
В селе Пригородное горит столовая
В Бишкеке минувшей ночью сгорела точка фастфуда
В Бишкеке в микрорайоне «Юг-2» горит квартира
Имущество на 4,5 миллиона сомов спасли в пожарах за 10 месяцев
В Новопавловке при пожаре погиб 88-летний мужчина
Пожар в кафе возле кинотеатра «Ала-Тоо» локализован
В Бишкеке возле кинотеатра «Ала-Тоо» горит кафе
Пожар на СТО в селе Новопавловка. С огнем борются три пожарных расчета
Популярные новости
Нужно&nbsp;ли лишить русский язык статуса официального? Голосование Нужно ли лишить русский язык статуса официального? Голосование
Кыргызстанец Урмат Абасканов без образования с&nbsp;нуля основал в&nbsp;США свою компанию Кыргызстанец Урмат Абасканов без образования с нуля основал в США свою компанию
Прослушка Атамбаева в&nbsp;СИЗО ГКНБ: возбуждено уголовное дело Прослушка Атамбаева в СИЗО ГКНБ: возбуждено уголовное дело
В&nbsp;ГКНБ заинтересовались информацией об&nbsp;агрессии в&nbsp;соцсетях сторонников Жапарова В ГКНБ заинтересовались информацией об агрессии в соцсетях сторонников Жапарова
Бизнес
Приглашаем посетить выставку &laquo;Сын гармонии, поэт&raquo; Приглашаем посетить выставку «Сын гармонии, поэт»
&laquo;Черная пятница&raquo;! Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера MegaCom «Черная пятница»! Скидки до 100 процентов на премиальные номера MegaCom
Как добиться красивого и&nbsp;здорового тела: лайфхаки экспертов на&nbsp;заметку Как добиться красивого и здорового тела: лайфхаки экспертов на заметку
Черная пятница в&nbsp;магазинах O!Store и&nbsp;СКИДКИ до&nbsp;50&nbsp;процентов на&nbsp;все аксессуары! Черная пятница в магазинах O!Store и СКИДКИ до 50 процентов на все аксессуары!
30 ноября, понедельник
10:21
Городским и региональным музыкальным школам передали инструменты Городским и региональным музыкальным школам передали ин...
10:16
Кыргызстанцы смогут получить бесплатную юридическую помощь
10:13
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 30 ноября
10:02
В городе Ош водитель не справился с управлением и врезался в билборд
10:00
Покалеченное будущее. В детдомах годами не пересматривают диагнозы и не лечат