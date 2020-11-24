Рост цен на продукты. Кыргызстан в катастрофическом положении

В Кыргызстане стремительно растут цены на продукты питания. Особенно подорожали мясо, куриные яица и подсолнечное масло. И их стоимость продолжает увеличиваться.

По данным Минэкономики, за последнюю неделю, с 5 по 19 ноября, среднерозничные цены на говядину повторно поднялись на 20-50 сомов. Нацстатком же дает цифры еще более шокирующие: в некоторых районах КР мясо подорожало на 70 сомов.

Журналист 24.kg сделал обзор на социально значимые товары и узнал причину резкого скачка цен.

Мясо по цене золота

По данным Нацстаткома, средняя цена по стране на 23 ноября за килограмм говядины составляет почти 427 сомов. В прошлом месяце мясо стоило 395 сомов.

Значительно подорожало мясо в Нарынской области — сразу на 40-50 сомов. Накануне килограмм говядины там продавали по 450 сомов, хотя еще в октябре можно было купить за 380 сомов. Такая же цена в Оше, Кара-Суу и Кербене. В октябре продукт стоил почти на 70 сомов дешевле.

Причиной роста стоимости продукта, как считают в Минэкономике, является закуп наших домашних животных предпринимателями из Узбекистана и Таджикистана по завышенным ценам.

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На прошлой неделе Минсельхоз ввел временные ограничения на вывоз скота, птицы, куриных яиц и некоторых видов кормов и сельхозпродуктов. Как пояснил глава ведомства Тилек Токтогазиев, такие меры приняты для сохранения маточного поголовья. «Если не вводить запрет, то мы будем иметь проблемы с мясом как в этом году, так и в следующих, так как не от кого будет получать приплод», — пояснил министр.

Цены растут как на дрожжах

Подорожало не только мясо. Куриные яйца еще месяц назад можно было купить в среднем за 77 сомов, сейчас не меньше 83. По данным Нацстаткома, самый высокий рост наблюдается в Узгене. Сегодня — 91 сом за десяток, в прошлом месяце было дешевле на 11 сомов.

Подсолнечное масло подорожало в среднем на 26 сомов. По республике цена на него составляет 127 сомов. В начале прошлого месяца продукт стоил в среднем 101 сом, за несколько дней масло подорожал до 116.

Незначительно выросли в цене молоко, сахар, овощи и другие продукты.

Засуха, птичий грипп и курс доллара

Представители гипермаркетов страны считают, что повышение цен на продукты связано с ростом курса доллара. Американская валюта за последний месяц подорожала почти на 5 сомов. Это сказывается на стоимости ввозимых товаров.

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Менеджер одной из точек продаж рассказал, что цены повысились на такие продукты, как мука и макароны, зерновые, растительное масло, куриные яйца, картофель и сахар.

«Стоимость подсолнечного масла пришлось повысить из-за неурожая семечек в России. В Казахстане бушует птичий грипп, в связи с этим местное яйцо уходит на экспорт в соседнюю страну — спрос превышает предложение, поэтому растет и цена. Сахар — это биржевой продукт, поэтому стоимость выросла во всех странах СНГ. Скачок цен на остальные продукты питания связан с повышением курса доллара», — рассказали в гипермаркете.

Почти 85 процентов реализуемого в стране подсолнечного масла поставляется из России и Казахстана. из отчета Госагентства антимонопольного регулирования

«В России из-за засухи объем урожая подсолнечника почти на четверть меньше прошлогоднего. Российские экспортеры заключили много контрактов и будут активно бороться за сырье, чтобы их исполнить», — сказали в агентстве.

В ведомстве также объясняют, что повышение цен на куриные яйца — сезонное явление.

«Осенью куры несутся хуже. Падают объемы производства, цены растут. Кроме того, влияние оказывают цены на корма. Производство внутри страны покрывает потребности республики всего на 45 процентов. Остальные 55 процентов — импорт», — информируют в госагентстве.

Рост цен на говядину в Госантимонополии также связывают с ограничительными мерами, введеными Казахстаном. Власти РК, напомним, ввелизащитные меры и запретили вывоз мяса, в том числе в живом весе. Предприниматели из Узбекистана и Таджикистана стали закупаться в Кыргызстане.

«Кроме того, многие перекупщики воспользоволись ситуацией и также взвинтили цены», — заключили в Госагентстве.

Мнение экспертов

Экономисты связывают рост цен с увеличением внешнего долга. По мнению экспертов это и влечет потребность в иностранной валюте. «При увеличении текущих обязательств экономика становится более хрупкой, а макроэкономическое равновесие быстро ухудшается», — считает экономический эксперт Нургуль Акимова.

Для улучшения ситуации в экономике нужно развивать секторы производства промежуточных товаров и снижать зависимость от импорта. Нургуль Акимова

«Более того, следует ожидать положительных результатов от политики конкурентоспособного обменного курса во внешней торговле», — считает Нургуль Акимова.

Другой эксперт Бакыт Дегенбаев утверждает, что у отечественных товаров с импортной составляющей рост цен неизбежен. Причем у некоторых производителей этот показатель варьируется от 30 до 70 процентов.

«В этом году, к сожалению, также подорожал наш отечественный мед. Здесь есть три фактора: во-первых, удорожание доллара повлекло повышение цен импортных товаров и сырья. Например, древесины. Это повлияло на стоимость пчелиных ульев. Импортное пчелосемя сказалось на росте цен на продукт. Во-вторых, в этом году как никогда была плохая погода для пчеловодов. При обильных осадках, ненастье, пасмурной погоде пчелы не вылетают и не собирают нектар. Это сыграло свою огромную роль в повышении цен. Третий и самый неприятный фактор — выезд пчеловодов на свои пасеки в апреле и мае этого года совпал с введением карантина и режима ЧП по всей стране. Они не могли вовремя разместить свои пасеки, беспрепятственно выезжать, проезжать блокпосты, менять место дислокаций. По моим данным, в этом году мед подорожал в среднем на 20 процентов», — пояснил Бакыт Дегенбаев.

На мой взгляд, самый главный фактор резкого скачка цен — отвратительное управление сельским хозяйством в Кыргызстане со стороны правительства. Бакыт Дегенбаев

«В правительстве и на местах активно ищут виновного в удорожании мяса. Все пеняют на рост цен из-за резкого якобы импорта со стороны Узбекистана, но это не так. Экспорт в Узбекистан был всегда. Нужен тщательный анализ. Рост доллара опять же одна из причин. Вторая причина — то, что наши цены медленно идут в сторону определенного выравнивания с мировыми. Здесь опять нужен детальный анализ», — добавил эксперт.

Что дальше?

Прогнозы экспертов неутешительны. Кыргызстану не обойтись без импорта, а значит, привязка к курсу доллара и евро будет всегда. Торговый баланс страны ухудшается из года в год, потому что доля импорта только растет. На сегодняшний день, по разным оценкам, она составляет 80 процентов. Экономисты считают это положение крайне катастрофичным.

«Нужно в корне менять наши ценности и курс развития страны. В таких условиях ни один иностранный инвестор не будет вкладывать средства в нашу экономику. Наблюдается резкий отток внутренних инвестиций. Это очень печально. Если так и продолжится, то народ будет беднеть, работы становиться все меньше, будет нарастать общественное негодование, экспорт будет падать, а импорт расти. Бюджетное бремя толко увеличится, нельзя забывать о выплатах по внешнему долгу», — заключил Бакыт Дегенбаев.

Если власти Кыргызстана не возьмутся за решение этих насущных проблем, то весной нам не избежать голодных бунтов. Одной перекройкой Конституции сыт не будешь.