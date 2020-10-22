Пострадавшему во время беспорядков требуется дорогостоящая операция на глаза

Пострадавшему во время беспорядков мужчине требуется дорогостоящая операция на глаза. В связи с этим мать митингующего просит помочь и. о. президента премьер-министра Садыра Жапарова и спикера ЖК Каната Исаева. Об этом 24.kg сообщила она сама.

Айнагул Касиева рассказала, что ее сын 5 октября вышел на митинг против результатов парламентских выборов.

«Ему 29 лет, он работает архитектором. У него двое малолетних детей. Во время акции протеста ему в лицо попала резиновая пуля. Он проходит лечение в отделении микрохирургии глаза Национального госпиталя с диагнозом контузия глазного яблока, идет отслоение сетчатки», — рассказывает Айнагул Касиева.

По заключению врачей требуются две дорогостоящие операции, которые не проводятся в Кыргызстане.

«Нужно вести сына в Алматы или в Новосибирск. Мы, его родители, — пенсионеры. Поэтому очень просим помочь нашему сыну восстановить зрение. Зрение для него очень важно, так как он работает проектировщиком», — добавила Айнагул Касиева.