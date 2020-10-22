После очередного переворота свобода слова в Кыргызстане снова под угрозой

Безопасность журналистов снова оказалась под угрозой со дня парламентских выборов в Кыргызстане. Во время освещения избирательного процесса 4 октября представители сразу нескольких отечественных СМИ заявили о нападениях. Были случаи, когда сотрудники правоохранительных органов препятствовали журналистской деятельности и могли не пропустить корреспондентов на определенный избирательный участок.

Но это не все. 5 октября, после мирного митинга на площади Ала-Тоо, во время столкновений митингующих и правоохранителей досталось и журналистам. У одних отнимали телефоны, в других летели камни, в третьих пытались стрелять. По сей день соответствующие органы не отреагировали на эти факты, лишь международные организации выразили беспокойство в связи со сложившейся ситуацией.

Однако на этом угрозы в сторону СМИ не прекратились. Практически каждый день протестующие сторонники Садыра Жапарова заявляли, что корреспонденты пишут ложную информацию, угрожали прийти в офисы отдельных редакций и устроить погромы, делили представителей СМИ по национальности.

Всего за время беспорядков зафиксировали 20 фактов нападений на журналистов. Все это осталось без внимания правоохранительных органов.

Медиасфера по-прежнему выступает за диалог СМИ и власти. По словам экспертов, эффективность взаимодействия медиа с властью зависит от уровня политической культуры ее носителей, и чем ниже уровень, тем выше риски подавления. Готова ли нынешняя власть быть открытой, не препятствовать деятельности корреспондентов, не душить свободу слова в стране, пока не ясно: все чиновники, начиная с и. о. президента, хранят гробовое молчание.