19:08
USD 80.70
EUR 94.46
RUB 1.04
Общество

17 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Дордой» (2-я улица), «Арча-Бешик» (улицы Шералиева, Термечикова, Кызыл-Адыр), «Алтын-Бешик» (улицы Жаз, Козу-Баглан), «Ак-Босого» (улицы Чуй-52 — Чуй-54), отрезки улиц Московской, Акиева, Чокморова, бульвара Молодой Гвардии.
2
Чуйская область

Московский РЭС

  • 9.30-17.00 — села Ак-Торпок (улица Попенова), Беловодское (улица Ленина, 69, 71, переулок Строительный).
3
Ошская область
  • 9.00-18.00 — сельская управа Дон-Булак, город Узген (часть).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169605/
просмотров: 465
Версия для печати
Материалы по теме
16 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
15 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
14 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
30 сентября: где в регионах отключат свет
29 сентября: где в регионах отключат свет
28 сентября: где в регионах отключат свет
27 сентября: где в регионах отключат свет
26 сентября: где в регионах отключат свет
25 сентября: где в регионах отключат свет
23 сентября: где в регионах отключат свет
Популярные новости
Митинг в&nbsp;Бишкеке. На&nbsp;Старой площади начались провокации Митинг в Бишкеке. На Старой площади начались провокации
В&nbsp;Бишкеке начался митинг в&nbsp;поддержку президента Сооронбая Жээнбекова В Бишкеке начался митинг в поддержку президента Сооронбая Жээнбекова
Судья под давлением изменил меру пресечения Алмазбеку Атамбаеву Судья под давлением изменил меру пресечения Алмазбеку Атамбаеву
О&nbsp;новых кадрах Садыра Жапарова: фигуранты уголовных дел и&nbsp;сомнительные биографии О новых кадрах Садыра Жапарова: фигуранты уголовных дел и сомнительные биографии
Бизнес
Как суды и&nbsp;следователи российского бизнесмена &laquo;кошмарят&raquo; Как суды и следователи российского бизнесмена «кошмарят»
Почему пульсоксиметр должен быть в&nbsp;каждой аптечке и&nbsp;где его купить? Почему пульсоксиметр должен быть в каждой аптечке и где его купить?
Инициатива ЕС-ACTED в&nbsp;сфере туризма способствует процветанию Центральной Азии Инициатива ЕС-ACTED в сфере туризма способствует процветанию Центральной Азии
Открытие отделения &laquo;Халык Банка&raquo; в&nbsp;Таласе Открытие отделения «Халык Банка» в Таласе
16 октября, пятница
19:06
Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев обещает: давления на СМИ не будет Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев обещает: давления на СМИ не ...
19:05
Компании платят миллионные откаты. Камчыбек Ташиев о поставках угля на ТЭЦ
19:02
Камчыбек Ташиев рассказал, что будет с Алмазбеком Атамбаевым
19:00
Афиша Бишкека на выходные: онлайн-спектакли, выставки и турпоход
18:56
Садыр Жапаров подписал указ об экс-президенте Сооронбае Жээнбекове