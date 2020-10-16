17 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.30-18.00 — жилмассивы «Дордой» (2-я улица), «Арча-Бешик» (улицы Шералиева, Термечикова, Кызыл-Адыр), «Алтын-Бешик» (улицы Жаз, Козу-Баглан), «Ак-Босого» (улицы Чуй-52 — Чуй-54), отрезки улиц Московской, Акиева, Чокморова, бульвара Молодой Гвардии.
2Чуйская область
Московский РЭС
- 9.30-17.00 — села Ак-Торпок (улица Попенова), Беловодское (улица Ленина, 69, 71, переулок Строительный).
3Ошская область
- 9.00-18.00 — сельская управа Дон-Булак, город Узген (часть).