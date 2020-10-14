Митинг в Бишкеке. Сторонникам Жапарова не нравится новый спикер парламента

Сторонники Садыра Жапарова требуют назначить спикером Жогорку Кенеша Курманкула Зулушева.

Сегодня на Старой площади проходит митинг в поддержку освобожденного во время беспорядков осужденного политика. На акцию собралось примерно 500 человек. Они выкрикивают: «Будем стоят до конца!»; «Садыр Жапаров!»; «Спикером должен стать Курманкул Зулушев!».

Сегодня президент Сооронбай Жээнбеков предложил рассмотреть вопрос по Садыру Жапарову на очередном заседании парламента. По данным пресс-службы главы государства, он направил письмо спикеру Жогорку Кенеша Канатбеку Исаеву. В нем говорится, что решения Жогорку Кенеша об утверждении программы, определении структуры и состава правительства, предложенные кандидатом в премьер-министры Садыром Жапаровым, были возвращены аппаратом президента в парламент ввиду имеющихся нарушений законодательства.

Жогорку Кенеш приступил к обсуждению вопроса в государственной резиденции «Ала-Арча».

Бишкекчане призывают Садыра Жапарова, претендующего на кресло главы кабмина, увести своих сторонников с площади и на деле продемонстрировать, что он за общественный порядок.