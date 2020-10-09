После беспорядков в центре Бишкека в Нацгоспиталь поступило пять пострадавших

В Национальный госпиталь поступили пять пострадавших с митинга на площади Ала-Тоо. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.

По их данным, трое из них госпитализированы, двое отправлены на амбулаторное лечение.

«Трое человек госпитализированы в отделение нейротравмы. Их состояние оценивается как средней тяжести. Тилек Токтогазиев получил тупую травму головы. Среди поступивших в стационар нет раненых с огнестрельными травмами», — сказали в Минздраве.

Сегодня в городе прошли митинги сторонников экс-депутата парламента Садыра Жапарова и бывших президента и премьера Алмазбека Атамбаева и Омурбека Текебаева.

На центральной площади Ала-Тоо, куда пришли последние, между оппонентами произошла стычка. Ранение получил в том числе охранник экс-главы кабмина Темира Сариева.