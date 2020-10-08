ГКНБ: попытки дестабилизировать ситуацию будут жестко пресекаться

В ГКНБ состоялось совещание под председательством и. о. секретаря Совета безопасности КР, координатора силовых структур и правоохранительных органов Омурбека Суваналиева.

Стабилизацию общественно-политической ситуации в стране обсуждали представители секретариата Совета безопасности и руководители ГКНБ, ГДКО, Генштаба, МВД, ГПС, ГСИН, ГСБЭП, ГСФР и МЧС КР.

Присутствующие приняли протокол «О мерах обеспечения безопасности и правопорядка в КР в связи событиями 5 октября». Он состоит из 12 пунктов, где обозначены основные приоритеты в обеспечении безопасности и правопорядка.

В нем говорится, что все силовые структуры должны проявить сознательность и объединиться в интересах обеспечения стабильности в стране и принять меры по улучшению морально-психологического состояния личного состава.

Силовики готовы обеспечить четкое и всестороннее взаимодействие на всех уровнях, в том числе с привлечением добровольных народных дружин. Намерены не допустить ухудшения криминогенной ситуации в стране, а также жестко пресекать попытки влияния криминалитета на различные политические силы в республике.

Под усиленную охрану будут взяты стратегические и другие важные объекты. Попытки дестабилизировать общественно-политическую ситуацию будут пресекаться жестко.

ГКНБ обещает оперативно реагировать на факты разжигания межрегиональной розни, сепаратистских и националистических проявлений.

Координирующую роль по поддержанию общественного порядка возложить на Министерство внутренних дел.

Правоохранительные органы, спецслужбы и Вооруженные силы КР требуют от всех политических сил республики в интересах каждого кыргызстанца сесть за стол переговоров и вернуть страну в русло законности и общественной стабильности.