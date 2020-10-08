В Кыргызстане прошел мирный марш в память о погибшем во время беспорядков парне

Матери и дочери Кыргызстана вышли на мирный марш «Белый платок» в память о погибшем 5 октября 19-летнем Алтынбек уулу Умутбеке.



Молодому мужчине во время милицейского разгона митингующих попала граната в ногу, это стало причиной его смерти.



«Смерть его была не напрасной! Поклон его маме, что вырастила настоящего патриота страны!» — рассказала участница мирного марша Гульмира Абдыразакова.

«Белый платок — это символ чистоты, скорби. Мы разделяем горесть матери, которая потеряла своего ребенка во время беспорядков. Мы хотим, чтобы в стране все вопросы решались мирным путем, без применения насилия и оружия», — добавила Лейла Келдибекова.

Мирная акция проводится одновременно во всех регионах страны.