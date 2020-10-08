Митинг у Дома правительства. Провокации продолжаются

Возле Дома правительства продолжается митинг в поддержку Садыра Жапарова.

Примерно 300 народных дружинников охраняют здание от возможного захвата, по периметру собралось примерно 500 митингующих. Спикеры призывают не брать деньги, если им будут предлагать совершить противоправные действия (мародерство).

Не обходится и без провокаций. Когда один из дружинников выступал с речью, его попытались оттащить митингующие.

Выступающие с трибуны призывают всех к порядку. Они по-прежнему обращаются к депутатам Жогорку Кенеша, требуя незамедлительно решить вопрос с назначением Садыра Жапарова на пост и. о. премьер-министра КР.