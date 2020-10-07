16:50
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Михаил Халитов: Парламенту нужно проявить зрелость и принять решение

«Надо проявить зрелость действующему парламенту, трезво оценить ситуацию, которая образовалась в стране, и принять судьбоносное решение», — прокомментировал 24.kg происходящее в Кыргызстане президент ассоциации «Горный кластер» Михаил Халитов.

По его словам, назначение Садыра Жапарова премьер-министром — это попытка войти в правовое поле. И оно приветствуется. Будет хорошо, если действующий Жогорку Кенеш каким-то образом легитимизирует новый состав правительства и выдержит при этом все процедуры, прописанные в Конституции. Но пока этого нет.

«Нет кворума депутатов, сформированного кабинета министров, программы, которую можно было бы представить нардепам. В любом случае отставку предыдущего кабмина принимает президент. И он же дает согласие на назначение нового кабинета. А где у нас глава государства даже чисто физически? Он в курсе? Он готов это сделать? Ведь все остальное теряет смысл, если президент на это не пойдет», — отметил Михаил Халитов.

«Пока у существующего Жогорку Кенеша все решения принимаются под страхом и беспокойством за будущее республики, то есть под давлением обстоятельств. Будущее страны никак не определяется. Надо еще много думать и искать хороший компромиссный выход. Первый шаг хороший, что Мыктыбека Абдылдаева избрали новым спикером, но насколько это все было легитимно?» — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168124/
просмотров: 704
Версия для печати
Материалы по теме
Горно-обогатительный комплекс «Бозымчак» приостановил работу
Необычный ужин. Митингующих на площади кормят пловом от Даниэля Ажиева
Гражданские активисты: Власть захватывают лица со спорной репутацией в обществе
Омурбек Суваналиев обсудил с директором ФСБ России ситуацию в Кыргызстане
Центры обслуживания населения сегодня работают на выдачу паспортов
Владимир Путин сообщил, что находится в контакте со сторонами конфликта в КР
Тилек Токтогазиев: Меня избрали исполняющим обязанности главы правительства
Омбудсмен призвал политические партии вернуться в правовое поле
Сторонники Алмазбека Атамбаева направились на площадь Ала-Тоо
Работа аффинажного завода в Кара-Балте восстановлена
Популярные новости
События 6&nbsp;октября в&nbsp;Бишкеке. Что происходит сейчас События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас
События 7&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 7 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не&nbsp;разрешили открыться с&nbsp;6&nbsp;октября Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не разрешили открыться с 6 октября
Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к&nbsp;митингу на&nbsp;площади Ала-Тоо Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к митингу на площади Ала-Тоо
Бизнес
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
MegaCom прокомментировал обвинения в&nbsp;массовом подключении роуминга MegaCom прокомментировал обвинения в массовом подключении роуминга
Мошенники представляются сотрудниками &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Что нужно делать Мошенники представляются сотрудниками «Газпром Кыргызстан». Что нужно делать
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил инфраструктуру сети 4G&nbsp;LTE по&nbsp;стране Мобильный оператор О! улучшил инфраструктуру сети 4G LTE по стране
7 октября, среда
16:45
Горно-обогатительный комплекс «Бозымчак» приостановил работу Горно-обогатительный комплекс «Бозымчак» приостановил р...
16:40
Члены народного координационного совета решают, как вернуться в правовое поле
16:39
События 7 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
16:37
Необычный ужин. Митингующих на площади кормят пловом от Даниэля Ажиева
16:25
Садыр Жапаров назвал себя единственным легитимным премьер-министром