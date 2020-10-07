Михаил Халитов: Парламенту нужно проявить зрелость и принять решение

«Надо проявить зрелость действующему парламенту, трезво оценить ситуацию, которая образовалась в стране, и принять судьбоносное решение», — прокомментировал 24.kg происходящее в Кыргызстане президент ассоциации «Горный кластер» Михаил Халитов.

По его словам, назначение Садыра Жапарова премьер-министром — это попытка войти в правовое поле. И оно приветствуется. Будет хорошо, если действующий Жогорку Кенеш каким-то образом легитимизирует новый состав правительства и выдержит при этом все процедуры, прописанные в Конституции. Но пока этого нет.

«Нет кворума депутатов, сформированного кабинета министров, программы, которую можно было бы представить нардепам. В любом случае отставку предыдущего кабмина принимает президент. И он же дает согласие на назначение нового кабинета. А где у нас глава государства даже чисто физически? Он в курсе? Он готов это сделать? Ведь все остальное теряет смысл, если президент на это не пойдет», — отметил Михаил Халитов.

«Пока у существующего Жогорку Кенеша все решения принимаются под страхом и беспокойством за будущее республики, то есть под давлением обстоятельств. Будущее страны никак не определяется. Надо еще много думать и искать хороший компромиссный выход. Первый шаг хороший, что Мыктыбека Абдылдаева избрали новым спикером, но насколько это все было легитимно?» — заключил он.