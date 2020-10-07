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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Роза Отунбаева призывает все политические силы сесть за стол переговоров

Роза Отунбаева призывает все политические силы сесть за стол переговоров. Экс-президент Кыргызстана прокомментировала журналистам последние события в стране.

Она призналась, что, к сожалению, это уже третьи подобные события в КР.

Для спасения авторитета республики на международной арене, «чтобы он совсем не упал, мы должны принять важные решения».

По мнению Розы Отунбаевой, пути выхода из политического кризиса есть.

Экс-президент считает весьма важным не допустить прихода в Жогорку Кенеш воров и бандитов.

Народ знает, кто вор и бандит. Было бы хорошо, если бы мы избрали парламент до нового года.

Роза Отунбаева

Она назвала нынешнюю ситуацию борьбой за власть при полном хаосе. «Сейчас должны выйти сильные лидеры. Партии должны показать себя. Когда будут сильные лидеры, тогда все будет упорядочено. Должны быть авторитет, репутация», — отметила экс-президент и добавила, что таких нет.

Она раскритиковала шестой созыв. По словам Розы Отунбаевой, в ЖК деградация.

«Они (депутаты) даже не могут говорить по-русски. Что будет, когда они будут выезжать из страны?» — высказалась экс-президент.

Беспорядки в Кыргызстане начались 5 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынужден был их аннулировать, признав недействительными. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168006/
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