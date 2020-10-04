Афиша Бишкека на неделю: выставки, лекция, мастер-класс

6-9 октября. Постоянные выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

15 сентября — 15 октября. Выставка живописи «Арткана 9-10»

Зимой и летом в Канте и Кара-Балте проведены девятая и десятая сессии пленэрной живописи «Арткана». Их участниками стали восемь художников.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.

5-9 октября. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М», 10.00-19.00.

5 октября. Мастер-класс по программированию для подростков и их родителей

На мастер-классе вы сможете задать свои вопросы, сделаете первую программу, поиграть. Регистрация по ссылке.

Школа CodifyTeens, 10.30.

6 октября. Лекция «Кыргызская система взаимоотношений»

О том, что происходит сегодня в нашем и как было в традиционном кыргызском обществе, узнаете на очередной лекции кыргызоведения.

ОЦ «Бакдөөлөт», 18.30.

7 октября. Арт-терапия «Я мама»

Вы проведете с пользой время в компании других матерей. Регистрация по телефону 0707978390. ЦО Hyde Park, 16.00.

8 октября. Выступление манасчи

Каждый четверг манасчи Замирбек Баялиев будет рассказывать эпос «Манас».

Этнокомплекс «Супара», 17.00.

9 октября. Jazz Jam Session

В программе Виола Бабаджанова, Алижан Бабаджанов, Азиз Гапаров, Денис Смоляков, Антон Ставничий, Алик Азизов, Оля Комкова и другие. Места ограничены.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.