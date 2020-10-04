Афиша Бишкека на неделю: выставки, лекция, мастер-класс

6-9 октября. Постоянные выставки
Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.
15 сентября — 15 октября. Выставка живописи «Арткана 9-10»
Зимой и летом в Канте и Кара-Балте проведены девятая и десятая сессии пленэрной живописи «Арткана». Их участниками стали восемь художников.
Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.
5-9 октября. Выставка кыргызских художников
В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.
«Галерея М», 10.00-19.00.
5 октября. Мастер-класс по программированию для подростков и их родителей
На мастер-классе вы сможете задать свои вопросы, сделаете первую программу, поиграть. Регистрация по ссылке.
Школа CodifyTeens, 10.30.
6 октября. Лекция «Кыргызская система взаимоотношений»
О том, что происходит сегодня в нашем и как было в традиционном кыргызском обществе, узнаете на очередной лекции кыргызоведения.
ОЦ «Бакдөөлөт», 18.30.
7 октября. Арт-терапия «Я мама»
Вы проведете с пользой время в компании других матерей. Регистрация по телефону 0707978390.
ЦО Hyde Park, 16.00.
8 октября. Выступление манасчи
Каждый четверг манасчи Замирбек Баялиев будет рассказывать эпос «Манас».
Этнокомплекс «Супара», 17.00.
9 октября. Jazz Jam Session
В программе Виола Бабаджанова, Алижан Бабаджанов, Азиз Гапаров, Денис Смоляков, Антон Ставничий, Алик Азизов, Оля Комкова и другие. Места ограничены.
Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.